ЦСКА — «Автомобилист»: Сорокин займёт место в воротах хозяев и проведёт 300-й матч в КХЛ

Сегодня, 12 января, в Москве ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» будет принимать «Автомобилист». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Автомобилист».
Тренерские штабы команд определились с составами на эту встречу. Место в воротах хозяев займёт Илья Сорокин, для которого этот матч станет уже 300-м в КХЛ.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;
Соркин, Попов — Карнаухов — Толчинский — Соркин.
Автомобилист:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Батыршин — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников, Валитов, Плэтт — Литовченко — Хрипунов.
- 12 января 2020
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