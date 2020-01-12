ЦСКА — «Автомобилист»: Сорокин займёт место в воротах хозяев и проведёт 300-й матч в КХЛ

Сегодня, 12 января, в Москве ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» будет принимать «Автомобилист». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Автомобилист».

Тренерские штабы команд определились с составами на эту встречу. Место в воротах хозяев займёт Илья Сорокин, для которого этот матч станет уже 300-м в КХЛ.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;

Соркин, Попов — Карнаухов — Толчинский — Соркин.

Автомобилист:

Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;

Батыршин — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Овчинников, Валитов, Плэтт — Литовченко — Хрипунов.