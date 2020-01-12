Кручинин: сегодня у «Салавата Юлаева» всё сработало

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 5:0. Кручинин забросил первую шайбу после перехода в «Салават».

“Хорошая победа — 5:0! Вратарь, меньшинство, большинство — всё сработало! Впечатления положительные, чуть-чуть порадуемся и будем готовиться к следующим матчам.

Моя шайба? Партнёры, конечно, всё сделали. Мне оставалось только попасть по шайбе. Ребятам спасибо за такие моменты. Здорово, очень хотелось забить, немного груз с плеч упал.

Будет ли проще в психологическом плане после первого гола? В психологическом плане точно будет проще, но работы ещё непочатый край, поэтому всё впереди.

Понимаю, что надо делать на поле. Другой вопрос — смогу ли всё это исполнить. Работы непочатый край, всё впереди. Буду дальше работать, стараться», — приводит слова Кручинина пресс-служба «Салавата Юлаева».