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Кручинин: сегодня у «Салавата Юлаева» всё сработало

Кручинин: сегодня у «Салавата Юлаева» всё сработало
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 5:0. Кручинин забросил первую шайбу после перехода в «Салават».

“Хорошая победа — 5:0! Вратарь, меньшинство, большинство — всё сработало! Впечатления положительные, чуть-чуть порадуемся и будем готовиться к следующим матчам.

Моя шайба? Партнёры, конечно, всё сделали. Мне оставалось только попасть по шайбе. Ребятам спасибо за такие моменты. Здорово, очень хотелось забить, немного груз с плеч упал.

Будет ли проще в психологическом плане после первого гола? В психологическом плане точно будет проще, но работы ещё непочатый край, поэтому всё впереди.

Понимаю, что надо делать на поле. Другой вопрос — смогу ли всё это исполнить. Работы непочатый край, всё впереди. Буду дальше работать, стараться», — приводит слова Кручинина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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