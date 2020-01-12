Афиногенов в матче со СКА обновил рекорд московского «Динамо», принадлежавший Кудашову

В очередном матче регулярного чемпионат КХЛ СКА принимает московское «Динамо» (0:1, идёт первый период).

Счёт в матче открыл нападающий бело-голубых Максим Афиногенов. Прошла длинная передача вперёд, Афиногенов подхватил шайбу, убежал один на один, красиво уложил Хелльберга и отправил шайбу в ворота.

Благодаря этому Максим стал автором самого возрастного гола в истории московского «Динамо». Афиногенов отличился в возрасте 40 лет и 140 дней.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо» Москва.

Примечательно, что обладателем прежнего рекорда «Динамо» являлся Алексей Кудашов, в настоящее время являющийся главным тренером СКА. 17 ноября 2011 года Кудашов забросил шайбу в ворота «Салавата Юлаева» в возрасте 40 лет и 129 дней.