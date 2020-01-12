Цулыгин: хорошо, что «Салават Юлаев» смог сбить пыл рижского «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу уфимцев.
«Соглашусь, что Рига очень здорово и активно начала первый период. Хорошо, что наши ребята смогли сбить этот пыл и натиск молодых ребят, которые агрессивно играли. Выстояли, не пропустили, забили первый гол, использовав свой шанс.
Более уверенно начали второй период, здорово, что реализовали два большинства, которые очень помогли остудить игру и перевести её в более или менее спокойное русло. Ребята сыграли сегодня хорошо, здорово, что смогли использовать свои моменты, надёжно сыграть в обороне, плюс Кареев хорошо отыграл», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 12 января 2020
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