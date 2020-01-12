«Сочи» победил по буллитам «Трактор» в Челябинске
В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.
Уже на 4-й минуте «Трактор» вывел вперёд Томаш Гика. Но ещё до первого перерыва Никита Точицкий восстановил равновесие. Во втором периоде Гика оформил дубль, но игру в овертайм перевёл точный бросок Никиты Выглазова. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов точнее оказались гости. Победу им принёс точный бросок Точицкого.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гика (Бэйлен) – 04:05' (5x5) 1:1 Точицкий (Рундблад, Шмелёв) – 10:53' (5x5) 2:1 Гика – 27:19' (4x5) 2:2 Выглазов (Александров) – 45:55' (5x5) 2:3 Точицкий – 65:00' (ПБ)
Примечательно, что «Сочи» выиграл уже второй матч подряд в серии буллитов. Ранее южане победили «Спартак» со счётом 2:1 Б. Победный буллит также исполнил Точицкий. «Трактор» потерпел уже третье поражение в пяти последних встречах.
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