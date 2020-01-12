«Сочи» победил по буллитам «Трактор» в Челябинске

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

Уже на 4-й минуте «Трактор» вывел вперёд Томаш Гика. Но ещё до первого перерыва Никита Точицкий восстановил равновесие. Во втором периоде Гика оформил дубль, но игру в овертайм перевёл точный бросок Никиты Выглазова. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов точнее оказались гости. Победу им принёс точный бросок Точицкого.

Примечательно, что «Сочи» выиграл уже второй матч подряд в серии буллитов. Ранее южане победили «Спартак» со счётом 2:1 Б. Победный буллит также исполнил Точицкий. «Трактор» потерпел уже третье поражение в пяти последних встречах.