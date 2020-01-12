СКА — «Динамо» Москва: Плотников получил «5+20» за удар клюшкой

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Динамо» Москва. В концовке первого периода форвард хозяев Сергей Плотников получил штраф «5+20» за удар соперника клюшкой.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Швец-Роговой — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Лехтеря — Плотников;
Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Лямин — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Афиногенов;
Огурцов — Аланов, Кулёмин — Панкратов — Муранов.
- 12 января 2020
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