«Спартак» прервал серию поражений, победив в гостях минское «Динамо»
В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» принимало московский «Спартак».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей. На 7-й минуте москвичей вперёд вывел Михаил Юньков. А ещё до перерыва Каспарс Даугавиньш удвоил преимущество «Спартака». Во втором периоде ещё по шайбе забросили Иван Вишневский и Анатолий Никонцев. Хозяева в итоге сумели лишь отыграть одну шайбу, это сделал Райан Спунер. Точку в матче поставил Никонцев, оформивший дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Юньков (Никонцев) – 07:52' (5x5) 0:2 Даугавиньш (Хохлачёв, Галимов) – 16:25' (5x5) 0:3 Вишневский (Рылов, Даугавиньш) – 20:32' (5x5) 0:4 Никонцев (Хохлачёв, Вишневский) – 25:27' (5x4) 1:4 Спунер (Принс, Аносов) – 45:37' (5x5) 1:5 Никонцев (Хохлачёв, Вишневский) – 57:10' (5x3)
«Спартак» одержал первую победу после серии из двух поражений. Минское «Динамо» потерпело третье поражение в пяти последних матчах КХЛ.
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