«Спартак» прервал серию поражений, победив в гостях минское «Динамо»

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» принимало московский «Спартак».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей. На 7-й минуте москвичей вперёд вывел Михаил Юньков. А ещё до перерыва Каспарс Даугавиньш удвоил преимущество «Спартака». Во втором периоде ещё по шайбе забросили Иван Вишневский и Анатолий Никонцев. Хозяева в итоге сумели лишь отыграть одну шайбу, это сделал Райан Спунер. Точку в матче поставил Никонцев, оформивший дубль.

«Спартак» одержал первую победу после серии из двух поражений. Минское «Динамо» потерпело третье поражение в пяти последних матчах КХЛ.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.