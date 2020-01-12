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Фанатка «Ред Уингз» и баннер-автомобильный номер. Яркие фото с матча ЦСКА — «Автомобилист»

Болельщики «Автомобилиста»
Фанатка «Ред Уингз» и баннер-автомобильный номер. Яркие фото с матча ЦСКА — «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

12 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Автомобилист» в серии буллитов одержал победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

Москвичи забросили две шайбы уже в первые три минуты матча. На 2-й минуте отличился Кирилл Капризов, а затем точный бросок нанёс Александр Попов. «Автомобилист» вернулся в игру во второй двадцатиминутке. Гости забросили две шайбы в течение минуты, отличились Найджел Доус и Степан Хрипунов.

В третьем периоде счёт не изменился. Не удалось пробить вратарей и в овертайме, а в серии буллитов победный бросок нанёс Дэн Секстон.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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