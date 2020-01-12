Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: «Барыс» здорово играл весь матч с «Локомотивом», у нас было много моментов

Скабелка: «Барыс» здорово играл весь матч с «Локомотивом», у нас было много моментов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «Барыса».

«Я хочу поблагодарить болельщиков и ребят. Непросто играть с топовыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер и самоотверженность.

Мы здорово играли весь матч. У нас было достаточно много моментов. Мы много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы.

Но победа – разницы никакой нет. Ребята сражались до конца. Я думаю, мы не отдали шайбу сопернику, контролировали её и добились результата. Поздравляю команду с победой», — цитирует Скабелку Vesti.kz.

«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд.

Шайба Сагадаева в овертайме принесла «Барысу» победу в матче с «Локомотивом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020