Скабелка: «Барыс» здорово играл весь матч с «Локомотивом», у нас было много моментов

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «Барыса».

«Я хочу поблагодарить болельщиков и ребят. Непросто играть с топовыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер и самоотверженность.

Мы здорово играли весь матч. У нас было достаточно много моментов. Мы много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы.

Но победа – разницы никакой нет. Ребята сражались до конца. Я думаю, мы не отдали шайбу сопернику, контролировали её и добились результата. Поздравляю команду с победой», — цитирует Скабелку Vesti.kz.

«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд.