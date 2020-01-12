Скабелка: «Барыс» здорово играл весь матч с «Локомотивом», у нас было много моментов

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «Барыса».
«Я хочу поблагодарить болельщиков и ребят. Непросто играть с топовыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер и самоотверженность.
Мы здорово играли весь матч. У нас было достаточно много моментов. Мы много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы.
Но победа – разницы никакой нет. Ребята сражались до конца. Я думаю, мы не отдали шайбу сопернику, контролировали её и добились результата. Поздравляю команду с победой», — цитирует Скабелку Vesti.kz.
«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд.
- 12 января 2020
-
21:20
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:22
-
17:59
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:24
-
17:16
-
16:49
-
16:41
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:02
-
14:56
-
14:42