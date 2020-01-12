И. Вишневский: «Динамо» провело активный старт, где-то «Спартак» был не готов к этому

Защитник «Спартака» Иван Вишневский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». «Спартак» одержал гостевую победу со счётом 5:1.

«Плохо начали матч. Соперник провёл активный старт, где-то были не готовы к этому. Но нам удалось выстоять натиск и использовать свои моменты. Мы терпели, была возможность реализовать моменты, мы это сделали. Получилось забить, перевернуть игру.

Было приятно играть при такой поддержке (на матче присутствовало несколько сотен болельщиков «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Спасибо болельщикам, что приехали и поддержали нас. Это наш шестой игрок, который даёт нам эмоции.

Моя игра? У меня не совсем все получается, что хотелось. Через работу всё придет. Сегодня я заработал три очка? Доволен, что команда выиграла. Сейчас тот период времени, когда не смотришь на личную статистику.

Надо придерживаться плана на игру, установок тренера. Если её выполнять, то всё получится, будут победы», — сказал Вишневский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.