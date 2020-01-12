Мартемьянов: ЦСКА очень мощно начал, «Автомобилисту» первый период совсем не удался

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартьемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 3:2 Б.

«ЦСКА очень мощно начал. Первый период нам совсем не удался. Где-то повеяло волнение, это было заметно ещё после раскатки. В раздевалке состоялся разговор, и на второй период мы уже вышли играть от ножа. Упростили игру, стали больше бросать и сохранять шайбу, были уверены и добавили больше движения. И переломили игру. Это была командная победа.

Мы идём от матча к матчу. Конечно, хочется подняться повыше в турнирной таблице. Но как получится. Будем смотреть, боевой ли у нас состав, все ли живы-здоровы. Но мы вполне можем догнать «Ак Барс».

По поводу отказа Дацюка от участия в Матче звёзд ничего сказать не могу. Но функциональное состояние у него всегда хорошее. Это однозначно профессионал с большой буквы. От него никогда не услышишь, что он устал, ещё что-то. Он никогда не просит себе льготы. Сейчас будем решать, сыграет ли он в следующих матчах. У нас скоро тяжёлый домашний матч с Уфой. Возможно, определяющий. Но Дацюк всегда в хорошей форме», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.