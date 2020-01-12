Никитин: мастерство Дацюка? У ЦСКА тоже не какие-то пионеры были на льду

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:3 Б).
«Я думаю, что мы тоже провели хорошую игру. За минуты всё перевернулось. Но когда в команде есть мастера, в хоккее всякое случается. Поблагодарили ребят. Больших претензий ни к кому нет, все старались. Желание было, столько бросков заблокировали. Где-то не хватило завершения. К тому же мы играли против непростой команды.
Во второй пропущенной шайбе главную роль сыграло мастерство Дацюка? Здесь всё вкупе. У нас тоже не какие-то пионеры были на льду. Естественно, свою роль сыграла психология. На льду оказались мастера. Здесь можно много рассуждать. Например, неправильно клюшку поставили. Бывает, что всё решают нюансы", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 12 января 2020
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