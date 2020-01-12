Буцаев: у «Нефтехимика» не все были заряжены на игру, как у «Витязя» все 20 человек

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Встреча завершилась победой «Витязя» со счётом 3:2.
«Команду соперника поздравлю с победой. Правильно Михаил Григорьевич (Кравец — главный тренер «Витязя». — Прим. «Чемпионата») сказал, что сегодня важен был настрой на игру. Хотя у нас и была вторая игра подряд – это не оправдание, у соперника была четвёртая игра на выезде.
Сегодня у нас не все были заряжены на игру, как у соперника все 20 человек. Конечно, очень много сегодня мы подарков, именно подарков, сделали сопернику. Забили они три гола, ещё не забили – это простейшие элементарные вещи, которые на таком уровне непозволительны.
Был шанс у нас в третьем периоде, но соперник самоотверженно играл, их вратарь выручил. Ещё раз говорю, в таких матчах и на таком этапе к плей-офф каждый должен понять особенность и важность каждой игры, а не только её тактической и технической стороны, но и настроя. Поэтому соперник сегодня и победил», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».
- 12 января 2020
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