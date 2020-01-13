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«Нэшвилл» обыграл «Виннипег». Тренин отметился результативной передачей

«Нэшвилл» обыграл «Виннипег». Тренин отметился результативной передачей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принмал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в этом матче забросил нападающий «Предаторз» Кайл Туррис. Во втором матче подряд результативной передачей отметился 22-летний россиянин Яков Тренин. Он провёл на площадке 10 минут и 16 секунд и нанёс 3 броска. Всего в этом сезоне на его счету 2 гола и 4 ассиста в 11 матчах.

Видео гола «Нэшвилла» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Финский голкипер гостей Юусе Сарос оформил свой первый шат-аут в этом сезоне, отразив все 28 бросков.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты и 9 секунд, на его счету 1 нарушение правил, 3 броска и 3 потери шайбы.

«Виннипег Джетс» с 52 очками в 46 играх занимает 9-е место в Западной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (49) – 10-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Туррис (Тренин) – 11:53' (5x5)
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