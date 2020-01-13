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Игрок «Виннипега» обыграл мальчика в камень-ножницы-бумага и подарил ему шайбу

Игрок «Виннипега» обыграл мальчика в камень-ножницы-бумага и подарил ему шайбу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Забавный эпизод произошёл на предыгровой раскатке, когда 21-летний финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне заметил на трибунах мальчика и сыграл с ним через заградительное стекло в камень-ножницы-бумага.

Победителем в этой игре стал финский форвард, но маленький болельщик не остался без утешительного приза в виде шайбы.

«Камень-ножницы-бумага перед игрой – это лучшее», — комментирует данный эпизод официальный «Твиттер» НХЛ

Видео можно посмотреть в «Твиттере» НХЛ.

Лайне, задрафтованный в 2016 году под 2-м номером, в текущем сезоне принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и 26 ассистами при показателе полезности «+8» и 14 минутах штрафа.

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