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«Питтсбург» по буллитам обыграл «Аризону». У Малкина 2 очка и «-3»

«Питтсбург» по буллитам обыграл «Аризону». У Малкина 2 очка и «-3»
Хоккей 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в этом матче, проведя на площадке 21 минуту и 38 секунд. Его показатель полезности составил «-3». В 34 матчах нынешнего сезона он набрал 44 (13+31) очка и вышел на 1-е место в таблице бомбардиров команды, обойдя травмированного Джейка Гюнцеля.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин не принимал участия в этом матче.

«Аризона Койотс» занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 48 встречах. «Питтсбург Пингвинз» (61) – 3-й на Востоке.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» крупно уступил на домашней площадке «Баффало Сэйбрз» — 1:5, а «Ванкувер Кэнакс» в свою очередь нанёс 4-е подряд поражение «Миннесоте Уайлд», обыграв их со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макканн (Раст, Малкин) – 02:43' (5x3)   1:1 Гарланд (Холл, Голигоски) – 14:23' (5x5)   1:2 Хёрнквист (Малкин, Гальченюк) – 23:51'   2:2 Холл (Дворак) – 29:51' (5x5)   3:2 Степан – 51:28'   3:3 Танев – 56:58'   3:4 Блюгерс – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Родригес (Лазар, Шири) – 02:39' (5x5)   0:2 Родригес (Йокихарью, Монтур) – 05:00' (5x4)   0:3 Гиргенсонс – 12:43' (4x5)   1:3 Боуи (Фаббри, Ларкин) – 31:56' (5x5)   1:4 Богосян (Лазар, Фролик) – 42:35' (5x5)   1:5 Ристолайнен (Айкел, Далин) – 43:40' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 29:20' (5x4)   1:1 Фолиньо (Канин, Бродин) – 31:58' (5x5)   1:2 Хорват (Пирсон) – 32:11' (5x5)   1:3 Стечер (Миллер) – 33:23' (5x5)   1:4 Хорват (Танев) – 59:54' (en)
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