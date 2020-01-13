«Питтсбург» по буллитам обыграл «Аризону». У Малкина 2 очка и «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в этом матче, проведя на площадке 21 минуту и 38 секунд. Его показатель полезности составил «-3». В 34 матчах нынешнего сезона он набрал 44 (13+31) очка и вышел на 1-е место в таблице бомбардиров команды, обойдя травмированного Джейка Гюнцеля.
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин не принимал участия в этом матче.
«Аризона Койотс» занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 48 встречах. «Питтсбург Пингвинз» (61) – 3-й на Востоке.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» крупно уступил на домашней площадке «Баффало Сэйбрз» — 1:5, а «Ванкувер Кэнакс» в свою очередь нанёс 4-е подряд поражение «Миннесоте Уайлд», обыграв их со счётом 4:1.
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