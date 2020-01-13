«Флорида» — «Торонто»: команды забили 11 голов на двоих за 45 минут

В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

За 45 минут команды на двоих забили 11 голов. На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:4 в пользу хозяев. За хозяев отличились Джош Браун, Александр Барков, Майк Хоффман, Майк Мэтисон, Фрэнк Ватрано, Винсент Трочек и Джонатан Юбердо. В составе гостей два гола забил Митчелл Марнер и ещё по разу отличились Зак Хайман, и Джон Таварес.

При этом, «Флорида» забила 7 голов, нанеся 19 бросков по воротам соперника.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».