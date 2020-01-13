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Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1».

Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1».
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Энди Грин, Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил 20 минут 44 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Александр Волков получил 6 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и также не отметился результативными действиями.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд. «Тампа» в свою очередь прервала 10-матчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Джонсон (Хедман) – 20:37' (5x5)   1:1 Грин (Вуд, Хьюз) – 23:10' (5x5)   2:1 Зейджак (Гусев, Сиверсон) – 29:54' (5x5)   3:1 Вуд (Симмондс, Грин) – 59:59' (en)
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