Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Тампу», у Кучерова «-1».

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Энди Грин, Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил 20 минут 44 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Александр Волков получил 6 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и также не отметился результативными действиями.
«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд. «Тампа» в свою очередь прервала 10-матчевую победную серию.
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