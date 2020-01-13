Гусев забил эффектный гол, обыграв Сергачёва. Его не засчитали после просмотра. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

При счёте 2:1 в третьем периоде нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев обыграл российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва и забил красивый гол, который в дальнейшем не был засчитан. В этой встрече Никита Гусев отметился результативной передачей.

Видео с незасчитанным голом Гусева можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Гусев провёл 42 матча, в которых набрал 27 очков, забив 8 голов и сделав 19 результативных передач.