«Торонто» впервые за 5 лет пропустил 8 голов в одном матче
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
«Торонто» впервые за 5 лет пропустил 8 шайб в одной игре. В 2014 году команда проиграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:9.
На данный момент «Торонто Мэйпл Лифс» занимает седьмое место в Восточной Конференции, набрав 54 очка. Серия поражений команды составляет три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Нью-Джерс Дэвилз». Игра состоится 15 января, начало – в 3:00 мск.
Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче с 12 голами
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