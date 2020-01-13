«Торонто» впервые за 5 лет пропустил 8 голов в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

«Торонто» впервые за 5 лет пропустил 8 шайб в одной игре. В 2014 году команда проиграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:9.

На данный момент «Торонто Мэйпл Лифс» занимает седьмое место в Восточной Конференции, набрав 54 очка. Серия поражений команды составляет три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Нью-Джерс Дэвилз». Игра состоится 15 января, начало – в 3:00 мск.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».