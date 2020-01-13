Кифи — о 4:8 с «Флоридой»: пощёчина для «Торонто», так играть нельзя

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи поделился впечатлениями от крупного поражения во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:8). «Торонто» впервые за 5 лет пропустил 8 шайб в одной игре. В 2014 году команда проиграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:9.



«Нужно принимать результат тем, чем он является. Хорошей пощёчиной и хорошим напоминанием о том, как нельзя играть, если у „Торонто“ вообще есть намерение стать хорошей командой. В обороне мы сегодня сделали шаг назад», — приводит слова Кифи североамериканский журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».



В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Нью-Джерс Дэвилз». Игра состоится 15 января, начало – в 3:00 мск.

