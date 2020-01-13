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Малкин: наконец-то я обошёл Ягра. Он ведь ещё играет и набрал почти 2000 очков

Малкин: наконец-то я обошёл Ягра. Он ведь ещё играет и набрал почти 2000 очков
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после матча с «Аризоной Койотс» (4:3 Б) поделился впечатлениями от выхода на чистое третье место по количеству голевых передач за «пингвинов» (642). Россиянин обошёл легендарного Яромира Ягра (640).

«Наконец-то. Ягр ведь ещё играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр — невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании.

Сегодня мы боролись в каждой смене. У нас великолепная команда. Сегодня игра была не очень красивой, но мы согласны на два очка», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Малкин вышел на чистое третье место в списке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
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