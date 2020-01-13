«Калгари» вновь вызвал Елесина из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» вызвал из фарм-клуба в АХЛ российского защитника Александра Елесина, информирует официальный сайт команды. В 29 матчах за «Стоктон» защитник набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "+1". В НХЛ Елесин ещё не играл, хотя ранее его уже вызывали в основную команду.
Напомним, Елесин летом переехал за океан из ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/2019 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 6 результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 матчей.
Елесин выступал за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».
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