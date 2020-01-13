Стэмкос — об окончании серии побед: гордимся, что «Тампе» удался такой отрезок

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от поражения в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). У «молний» завершилась победная серия из 10 матчей.
«Мы очень гордимся тем, что нам удался такой отрезок. Мы ранее говорили о необходимости такой серии, и выиграть 10 раз подряд — это прекрасный результат. Мы снова оказались в турнирном положении, в котором хотим находиться. Однако нельзя этим удовлетворяться. Надо вернуться домой и набрать ещё очки», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил 20 минут 44 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Александр Волков получил 6 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 19 минут и 44 секунды и также не отметился результативными действиями.
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