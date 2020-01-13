Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев — о жизни в Америке: гречка дома есть — значит всё хорошо

Гусев — о жизни в Америке: гречка дома есть — значит всё хорошо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев поделился мнением об игре команды и рассказал о жизни в Америке.

«Я точно не знаю, на каком мы идём месте, но знаю, что нужно прибавлять и выкладываться в каждой игре, побеждать. Я играю примерно по 15 минут и успеваю анализировать свои действия и действия своего звена после каждого матча. Размышляю о том, что можно предпринять, чтобы та или иная игровая ситуация в следующий раз сложилась лучше.

Обжился ли я на новом месте? Всё отлично, нравится. Семья постоянно ходит на хоккей, на каждый мой матч. Я живу в приятном районе в Нью-Джерси напротив Манхэттена, всегда пользуюсь возможностью просто выйти и погулять с дочкой. Скучаю ли по каким-нибудь продуктам? Да нет. Гречка у меня есть дома — значит всё хорошо», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали
«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020