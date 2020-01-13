Гусев — о жизни в Америке: гречка дома есть — значит всё хорошо

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев поделился мнением об игре команды и рассказал о жизни в Америке.
«Я точно не знаю, на каком мы идём месте, но знаю, что нужно прибавлять и выкладываться в каждой игре, побеждать. Я играю примерно по 15 минут и успеваю анализировать свои действия и действия своего звена после каждого матча. Размышляю о том, что можно предпринять, чтобы та или иная игровая ситуация в следующий раз сложилась лучше.
Обжился ли я на новом месте? Всё отлично, нравится. Семья постоянно ходит на хоккей, на каждый мой матч. Я живу в приятном районе в Нью-Джерси напротив Манхэттена, всегда пользуюсь возможностью просто выйти и погулять с дочкой. Скучаю ли по каким-нибудь продуктам? Да нет. Гречка у меня есть дома — значит всё хорошо», — цитирует Гусева «Матч ТВ».
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