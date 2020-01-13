«Амур» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало матча — в 12:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;

Турбин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Игнатович — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;

Александров, Язьков — Кузнецов — Кацуба.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Войнов — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Андригетто;

Манухов — Франсон, Зернов — Грачёв — Пьянов;

Ручкин — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Шумаков — Семёнов — Кошелев.