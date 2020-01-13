«Амур» — «Авангард»: стали известны составы команд
Стали известны составы хабаровского «Амура» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало матча — в 12:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;
Турбин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Игнатович — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;
Александров, Язьков — Кузнецов — Кацуба.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Войнов — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Андригетто;
Манухов — Франсон, Зернов — Грачёв — Пьянов;
Ручкин — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Шумаков — Семёнов — Кошелев.
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