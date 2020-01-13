Стали известны лучшие хоккеисты недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 17-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Юлиус Гудачек («Спартак»), в трёх матчах недели одержавший две победы. Гудачек отразил 97,74% бросков при коэффициенте надёжности 0,96.
Лучшим защитником признан Сами Лепистё («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трёх из четырёх матчей недели и набравший в них 5 (2+3) очков.
Лучшим нападающим признан Никлас Йенсен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трёх из четырёх матчей недели и набравший в них 8 (5+3) очков.
Лучшим новичком признан нападающий Артём Аносов («Динамо» Минск), отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока.
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