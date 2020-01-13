Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доминге: «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — две очень похожие команды

Доминге: «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — две очень похожие команды
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Луи Доминге поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1). Напомним, накануне «молнии» оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — две очень похожие команды. Мы играем ровно в такой же хоккей, никаких изысков. Вброс шайбы, выброс шайбы, заблокированные броски, внимание к деталям. В этой лиге есть только один рецепт победы», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Энди Грин, Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей.

Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали
«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020