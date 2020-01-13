Доминге: «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — две очень похожие команды
Голкипер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Луи Доминге поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1). Напомним, накануне «молнии» оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — две очень похожие команды. Мы играем ровно в такой же хоккей, никаких изысков. Вброс шайбы, выброс шайбы, заблокированные броски, внимание к деталям. В этой лиге есть только один рецепт победы», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей отличились Энди Грин, Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей.
Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали
«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».
Читайте также
- 13 января 2020
-
12:08
-
11:40
-
11:37
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:13
-
09:57
-
09:37
-
09:21
-
08:56
-
08:48
-
08:30
-
08:15
-
07:55
-
07:38
-
07:24
-
06:37
-
06:20
-
06:02
-
05:52
-
05:25
-
05:11
-
05:04
-
03:51
-
03:07
-
01:18
- 12 января 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:05
-
22:45
-
22:31
-
22:03
-
21:26
Партнерский контент