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Юбердо — о своём рекорде: о чём-то большем и просить нельзя

Юбердо — о своём рекорде: о чём-то большем и просить нельзя
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:4) и прокомментировал своё результативное достижение. Юбердо в матче отметился результативной передачей, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды Пантерз», набрав 420 очков. По этому показателю он обошёл Олли Йокинена, который выступал за «Флориду» с 2000 по 2018 год, и смог набрать 419 очков (188+231).

«Это здорово. Ещё один прекрасный вечер. О чём-то большем и просить нельзя. Команда здорово играла и одержала важную победу. Сегодня есть все поводы наслаждаться», — приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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