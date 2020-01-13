Юбердо — о своём рекорде: о чём-то большем и просить нельзя
Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:4) и прокомментировал своё результативное достижение. Юбердо в матче отметился результативной передачей, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды Пантерз», набрав 420 очков. По этому показателю он обошёл Олли Йокинена, который выступал за «Флориду» с 2000 по 2018 год, и смог набрать 419 очков (188+231).
«Это здорово. Ещё один прекрасный вечер. О чём-то большем и просить нельзя. Команда здорово играла и одержала важную победу. Сегодня есть все поводы наслаждаться», — приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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