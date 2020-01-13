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«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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«Куньлунь» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Сятери

«Куньлунь» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Сятери
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы китайского «Куньлунь Ред Стар» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало матча — в 14:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Куньлунь Ред Стар»:

Смит (Грубец);
Мёрфи — Спроул, Ип — Кракнелл — Миллер;
Бартли — Челиос, Вонг — Локхарт — Фу;
Райнхарт — Шустр, Шинкарук — Верек — Брюле;
Дефацио — Кейн — Смит-Пелли.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Ермаков, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;
Хабаров — Ромаев, Шашков — Торченюк — Романцев.

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