«Куньлунь» — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Сятери

Стали известны составы китайского «Куньлунь Ред Стар» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 января, начало матча — в 14:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Мёрфи — Спроул, Ип — Кракнелл — Миллер;

Бартли — Челиос, Вонг — Локхарт — Фу;

Райнхарт — Шустр, Шинкарук — Верек — Брюле;

Дефацио — Кейн — Смит-Пелли.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Демидов — Ермаков, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;

Алексеев — Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;

Хабаров — Ромаев, Шашков — Торченюк — Романцев.