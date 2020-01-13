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«Амур» проиграл пятый матч подряд, уступив «Авангарду» по буллитам

«Амур» проиграл пятый матч подряд, уступив «Авангарду» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для хабаровского клуба поражение стало пятым подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте команда хозяев открыла счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Игорь Руденков. Подопечные Боба Хартли восстановили равновесие на табло в середине третьего периода, удачный бросок в актив записал форвард Валентин Пьянов. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии послематчевых бросков сильнее оказался «Авангард», решающий буллит реализовал нападающий Сергей Шумаков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Руденков (Голубев) – 25:13' (5x5)   1:1 Пьянов (Клинкхаммер, Макмиллан) – 48:35' (5x5)   1:2 Шумаков – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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