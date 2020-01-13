«Амур» проиграл пятый матч подряд, уступив «Авангарду» по буллитам

Хабаровский «Амур» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для хабаровского клуба поражение стало пятым подряд.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте команда хозяев открыла счёт, заброшенной шайбой отметился нападающий Игорь Руденков. Подопечные Боба Хартли восстановили равновесие на табло в середине третьего периода, удачный бросок в актив записал форвард Валентин Пьянов. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии послематчевых бросков сильнее оказался «Авангард», решающий буллит реализовал нападающий Сергей Шумаков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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