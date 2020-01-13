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Маккиннон: в 21 год я оказался на перепутье — стать просто хорошим или отличным игроком

Маккиннон: в 21 год я оказался на перепутье — стать просто хорошим или отличным игроком
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о развитии своей карьеры.

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«Когда мне был 21 год, а мы шли на последнем месте в лиге, я оказался на перепутье карьеры. Я почувствовал, что мне надо выбирать — стать отличным игроком или просто хорошим. Я был нормальным игроком — набирал по 50-60 очков, забивал по 20 голов, но чувствовал в себе гораздо больший потенциал. Полагаю, что я был прав. И я всё ещё чувствую, что способен прибавить. Мне 24 года, я продолжаю развиваться и надеюсь, что потолка ещё не достиг.

Из-за моей скорости многие броски я наношу после быстрых атак, из-за чего страдает качество. Но самое сложное для защитника — это когда форвард получает шайбу после броска. Обычно эта вторая попытка получается намного более опасной. Я стараюсь играть агрессивно, а вместе с этим настроем приходят и броски», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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