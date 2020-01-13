Плотников дисквалифицирован на два матча, Панин — на четыре

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей СКА — «Динамо» (Москва) и «Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина наказание по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.



Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.