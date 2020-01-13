«Салават Юлаев» назвал состав на выездную серию

Сегодня, 13 января, «Салават Юлаев» отправляется в очередное гостевое турне в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы проведут матчи с «Барысом» из Нур-Султана и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Эти встречи состоятся 14 и 16 января.

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял в поездку 29 хоккеистов.

Вратари: Богдан Выприцкий, Андрей Кареев, Юха Метсола.

Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев.

Нападающие: Данил Башкиров, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.