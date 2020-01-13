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«Сибирь» вырвала победу в матче с «Куньлунем»

«Сибирь» вырвала победу в матче с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал «Сибирь», матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ещё в первом периоде хозяева забросили две шайбы. Отличились Люк Локхарт и Джейк Челиос. Во втором периоде Тайлер Вонг, казалось, снял все вопросы о победителе матча. Но уже через минуту Микаэль Руохомма сократил отставание в счёте, а ещё во второй двадцатиминутке Егор Миловзоров сделал разрыв между командами минимальным. Третий период остался за гостями. В середине двадцатиминутки Данил Романцев сравнял счёт, а менее чем за две минуты до сирены Дмитрий Саюстов забросил победную шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Локхарт (Фу) – 11:42' (5x5)   2:0 Челиос (Миллер, Ип) – 13:53' (5x5)   3:0 Вонг (Фу) – 28:12' (5x5)   3:1 Руохомаа (Алексеев, Пуустинен) – 29:40' (5x5)   3:2 Миловзоров (Шашков) – 32:52' (5x5)   3:3 Романцев (Руохомаа, Йокипакка) – 48:08' (5x4)   3:4 Саюстов (Шашков) – 58:37' (5x5)

«Сибирь» одержала уже третью победу подряд в КХЛ. «Куньлунь» в пяти последних матчах одержал всего одну победу.

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