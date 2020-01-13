«Сибирь» вырвала победу в матче с «Куньлунем»

В Пекине завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» принимал «Сибирь», матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ещё в первом периоде хозяева забросили две шайбы. Отличились Люк Локхарт и Джейк Челиос. Во втором периоде Тайлер Вонг, казалось, снял все вопросы о победителе матча. Но уже через минуту Микаэль Руохомма сократил отставание в счёте, а ещё во второй двадцатиминутке Егор Миловзоров сделал разрыв между командами минимальным. Третий период остался за гостями. В середине двадцатиминутки Данил Романцев сравнял счёт, а менее чем за две минуты до сирены Дмитрий Саюстов забросил победную шайбу.

«Сибирь» одержала уже третью победу подряд в КХЛ. «Куньлунь» в пяти последних матчах одержал всего одну победу.