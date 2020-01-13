Гулявцев: «Амуру» в матче с «Авангардом» не хватило хладнокровия, может быть, и мастерства

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». «Ястребы» победили со счётом 2:1 Б.

«Хороший матч, хотя голов было немного. В этом сезоне мы с «Авангардом» играем неплохо, но всё время уступаем в одну шайбу.

Мы хорошо играли в обороне. Определяющим стал второй период, когда мы забили гол, но не смогли развить успех, хотя моменты для этого были.

Готовились к тому, что в третьем периоде «Авангард» будет больше нацелен на атаку, чтобы сравнять счёт. И в итоге потеря шайбы на чужой синей линии привела к пропущенному голу.

А на буллитах, имея преимущество в две шайбы, нужно доводить до победы. Не хватило хладнокровия в нужных моментах, а может быть, и мастерства», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Амура».