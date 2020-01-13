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Бобков: игра с «Амуром» шла до гола, хорошо, что «Авангард» в третьем периоде сравнял счёт

Бобков: игра с «Амуром» шла до гола, хорошо, что «Авангард» в третьем периоде сравнял счёт
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу «Авангарда».

«Немного со скрипом разгоняемся в начале матча? Нет, абсолютно. Были моменты, но Аликин у них подтаскивал. И то, что «Амур» провёл 1:0, это было закономерно, потому что они очень много бросали и давили, вылазили на ворота. Игра шла до гола, и хорошо, что в третьем периоде сравняли и выиграли по буллитам.

Каково начинать с 0:2 в буллитах? Почему начинать, сам привёл к этому. Хоккей настолько быстрая игра, что никогда нельзя сдаваться. Если есть шанс, то его нужно использовать. Ребята сравняли, там уже игра шла до гола, выстояли», — приводит слова Бобкова пресс-служба «Авангарда».

«Амур» проиграл пятый матч подряд, уступив «Авангарду» по буллитам
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