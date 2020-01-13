Пьянов: «Авангард» в третьем периоде с «Амуром» более активно играл, это дало результат

Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 2:1 Б.

«Как играется в Хабаровске? Да, тот год провёл здесь. Не знаю, сейчас не смотрю уже, настраивался, как на обычную игру. Есть знакомые, но в том году я и против «Авангарда» выходил. Так что всех знаю, но уже не смотрю на это.

Такой, напряжённый матч получился. Пропустили, не очень здорово играли, не лезли на ворота, но, мне кажется, заслуженно забили. В третьем периоде начали немного по-другому играть, более активно, и это дало результат.

Буллит? Вратарь в том году меня «читал», знал, что я буду делать. Мы же провели вместе сезон, и он даже мне сейчас сказал: «Я думал, под блин или между ног будешь бить». Я примерно понимал, что он будет читать меня. Увидел, бросил — получилось, что зашла», — приводит слова Пьянова пресс-служба «Авангарда».