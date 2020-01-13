Романов: дед был довольно сдержан в оценках выступления на МЧМ-2020

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Романов рассказал о реакции его деда, бывшего наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, на выступление команды на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале канадцам.
«От молодёжного чемпионата мира давно уже отошли, можно сказать, забыли, что происходило на этом турнире и в частности в финале. Для нас это уже история. А по поводу того, как оцениваю итоги, — играла наша команда, считаю, хорошо, все ребята старались, но в заключительной игре что-то не получилось. Обидно, конечно.
Но по сравнению с 2019 годом есть шаг вперёд, потому что нам удалось выйти в финал. И серебро есть серебро, это тоже неплохо.
Как нас с Ртищевым и Соркиным встретили после возвращения партнёры по ЦСКА? Были только поздравления, все ребята нас радостно и доброжелательно встретили. Было очень приятно.
Дед был довольно сдержан в оценках: поздравлять особо не поздравлял, но всё же похвалил, сказал, что я сыграл на мировом первенстве в целом неплохо», — цитирует Романова News.ru.
- 13 января 2020
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