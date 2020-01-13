Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гендиректор «Салавата» поддержал решение дисквалифицировать Панина на четыре матча

Гендиректор «Салавата» поддержал решение дисквалифицировать Панина на четыре матча
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировать защитника уфимского клуба Григория Панина на четыре матча. Панин в матче с рижским «Динамо» был удалён за удар соперника коленом.

«КХЛ приняла решение на основании регламента, мы его можем только поддержать.

Хотел лишь обратить внимание, что момент был обоюдоострый, умысла нанести травму сопернику со стороны нашего игрока не было. Гриша, к слову, тоже получил повреждение в том моменте.

В общем, получилось так, как получилось: лига посчитала нужным дисквалифицировать Панина, и мы, повторюсь, можем только поддержать данное решение», — цитирует Курносова РИА «Новости».

Плотников дисквалифицирован на два матча, Панин — на четыре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020