Гендиректор «Салавата» поддержал решение дисквалифицировать Панина на четыре матча

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировать защитника уфимского клуба Григория Панина на четыре матча. Панин в матче с рижским «Динамо» был удалён за удар соперника коленом.

«КХЛ приняла решение на основании регламента, мы его можем только поддержать.

Хотел лишь обратить внимание, что момент был обоюдоострый, умысла нанести травму сопернику со стороны нашего игрока не было. Гриша, к слову, тоже получил повреждение в том моменте.

В общем, получилось так, как получилось: лига посчитала нужным дисквалифицировать Панина, и мы, повторюсь, можем только поддержать данное решение», — цитирует Курносова РИА «Новости».