Вайсфельд — о нарушениях Панина и Плотникова: это два глупых и необъяснимых момента

Известный хоккейный функционер и эксперт, член спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал дисквалификацию форварда СКА Сергея Плотникова и защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.
«Два глупых и необъяснимых момента. Непонятно, что это было. Плотников ударил Яшкина клюшкой между ног, там было сразу понятно, что это «5+20». Вот на что рассчитывал человек? Судьи, конечно, могли пропустить, как в случае с Малыхиным, который аналогичным образом фолил в матче «Спартака» с «Витязем», но потом всё равно наказали бы. Панин же летел коленом в колено Майоне. Концовка третьего периода, твоя команда ведёт со счётом 5:0. Зачем это нужно было делать? Загадка.
Почему Панину выписали четыре матча? Два матча он получил автоматом за предыдущие нарушения плюс ещё два матча — за этот момент. У дисциплинарного комитета был выбор — от нуля до пяти матчей. Таким образом, он мог получить дисквалификацию на семь матчей. Две дополнительные дисквалификации были наложены с учётом истории нарушений Панина и опасности получения травмы после удара коленом», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 13 января 2020
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