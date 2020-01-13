Георгиев сыграет с «Айлендерс», после чего в «Рейнджерс» определятся с загрузкой вратарей

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» будет защищать российский голкипер Александр Георгиев.

Как сообщил американский тренер, решение продиктовано успешными выступлениями Александра в «Битве за «Нью-Йорк» в минувшем сезоне. Тогда Георгиев в трёх матчах с главным соперником «Рейнджерс» в НХЛ парировал 96,7% бросков при коэффициенте надёжности 0,87.

Также Куинн заявил, что по итогам матча с «островитянами» тренерский штаб «синерубачников» примет решение по дальнейшему использованию голкиперов. Заметим, что в настоящий момент «Рейнджерс» являются единственной командой в НХЛ, которая имеет в основном составе трёх взрослых голкиперов. Ранее сообщалось, что с высокой долей вероятности Георгиев покинет «Рейнджерс» в дедлайн.