Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции. Видео
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф. Российский нападающий не сумел попасть по мячу с первого раза, но, похоже, его это ничуть не смутило.
«Если с первого раза не получается, попробуйте снова, как Большой О!» — подписала запись пресс-служба «Вашингтона».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Помимо Овечкина в благотворительной акции приняли участие Якуб Врана, Никлас Бэкстрём и Том Уилсон.
В этом сезоне Овечкин в 46 матчах набрал 42 (26+16) очка.
Ранее стало известно, что Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч звёзд мог бы стать уже восьмым в его карьере. Россиянин признался, что хочет сосредоточиться на подготовке к плей-офф.
Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф
Читайте также
- 13 января 2020
-
20:08
-
20:04
-
19:51
-
18:33
-
18:15
-
17:50
-
17:34
-
17:06
-
16:49
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:38
-
14:01
-
13:20
-
12:49
-
12:08
-
11:40
-
11:37
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:13
-
09:57
-
09:37
-
09:21
-
08:56
-
08:48
-
08:30
-
08:15
-
07:55
Партнерский контент