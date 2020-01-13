Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции. Видео

Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф. Российский нападающий не сумел попасть по мячу с первого раза, но, похоже, его это ничуть не смутило.

«Если с первого раза не получается, попробуйте снова, как Большой О!» — подписала запись пресс-служба «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Помимо Овечкина в благотворительной акции приняли участие Якуб Врана, Никлас Бэкстрём и Том Уилсон.

В этом сезоне Овечкин в 46 матчах набрал 42 (26+16) очка.

Ранее стало известно, что Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч звёзд мог бы стать уже восьмым в его карьере. Россиянин признался, что хочет сосредоточиться на подготовке к плей-офф.

Овечкин — о пропуске Матча звёзд: трудное решение, но я должен быть готов к плей-офф
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020