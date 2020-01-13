Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции. Видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф. Российский нападающий не сумел попасть по мячу с первого раза, но, похоже, его это ничуть не смутило.

«Если с первого раза не получается, попробуйте снова, как Большой О!» — подписала запись пресс-служба «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Помимо Овечкина в благотворительной акции приняли участие Якуб Врана, Никлас Бэкстрём и Том Уилсон.

В этом сезоне Овечкин в 46 матчах набрал 42 (26+16) очка.

Ранее стало известно, что Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч звёзд мог бы стать уже восьмым в его карьере. Россиянин признался, что хочет сосредоточиться на подготовке к плей-офф.