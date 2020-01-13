Георгиев – о ситуации с вратарями в «Рейнджерс»: пытаюсь бороться изо всех сил
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», который станет первым для россиянина с 5 января, поделился мнением о вратарской ситуации в команде.
«На протяжение всего сезона боретесь каждый день, потому что в команде жёсткая конкуренция. Я стараюсь справляться с нынешней ситуацией так же, как и всегда. Пытаюсь бороться изо всех сил и давать давать моей команде шанс на победу», — приводит слова Георгиева клубный обозреватель Винс Меркольяно.
В настоящий момент «Рейнджерс» являются единственной командой в НХЛ, которая имеет в основном составе трёх взрослых голкиперов. Ранее сообщалось, что с высокой долей вероятности Георгиев покинет «Рейнджерс» в дедлайн.
Георгиев сыграет с «Айлендерс», после чего в «Рейнджерс» определятся с загрузкой вратарей
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