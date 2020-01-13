Главный тренер «Рейнджерс» — о трёх голкиперах в основном составе: нехорошая ситуация
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн, комментируя назначение Александра Георгиева стартовым голкипером на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», признался, что сложившаяся ситуация с голкиперами не является нормальной.
«Нехорошая ситуация. После того как Шестёркин сыграл два матча кряду, нам хотелось, чтобы Хэнк (Лундквист. — Прим. «Чемпионата») и Георгиев получили по матчу. После матча мы сядем и примем решение по нашим следующим действиям», — приводит слова Куинна клубный обозреватель Колин Стефенсон.
В настоящий момент «Рейнджерс» — единственная команда НХЛ, в основном составе которой три взрослых голкипера. Ранее сообщалось, что, с высокой долей вероятности, Георгиев покинет стан «Рейнджерс» в дедлайн.
Георгиев сыграет с «Айлендерс», после чего в «Рейнджерс» определятся с загрузкой вратарей
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