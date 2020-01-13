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Амиров — 5-й в предварительном драфте НХЛ-2020 среди игроков из Европы

Амиров — 5-й в предварительном драфте НХЛ-2020 среди игроков из Европы
Хоккей / КХЛ 0

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги составило предварительный рейтинг игроков из Европы перед драфтом НХЛ-2020. Рейтинг возглавил немецкий форвард Тим Штюцле. Лучшим среди россиян стал форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

В рейтинге голкиперов первое место занял вратарь СКА Ярослав Аскаров. Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов — 7-й.

Предварительный драфт НХЛ-2020 среди европейцев

1. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)
2. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)
3. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)
4. Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)
5. Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)
6. Ноэль Ганлер («Лулео», Швеция)
7. Уильям Валлиндер (МОДО, Швеция)
8. Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», Германия)
9. Ян Мышак («Литвинов», Чехия)
10. Топи Ниемеля («Кярпят», Финляндия)…
18. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)…
20. Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)…
23. Максим Берёзкин («Локо», МХЛ)…
25. Илья Миронов («Локо», МХЛ)
26. Александр Пашин («Толпар», МХЛ)
27. Александр Никишин («Спартак», КХЛ)
28. Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)
29. Алексей Цыплаков (СКА-1946, МХЛ)
30. Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)

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