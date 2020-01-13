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Зайцев сыграет за «Оттаву» впервые за месяц

Зайцев сыграет за «Оттаву» впервые за месяц
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает журналист Брюс Гарриоча.

Российский хоккеист выйдет на лёд впервые за месяц. Он пропустил длительный период из-за травмы нижней части тела, которую спортсмен получил 14 декабря в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

В текущем сезоне Зайцев принял участие в 32 матчах, в которых набрал 8 (0+8) очков. Показатель полезности Зайцева составил «-1».

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

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