Зайцев сыграет за «Оттаву» впервые за месяц

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает журналист Брюс Гарриоча.
Российский хоккеист выйдет на лёд впервые за месяц. Он пропустил длительный период из-за травмы нижней части тела, которую спортсмен получил 14 декабря в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
В текущем сезоне Зайцев принял участие в 32 матчах, в которых набрал 8 (0+8) очков. Показатель полезности Зайцева составил «-1».
Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.
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