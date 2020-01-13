Директор НХЛ по европейскому скаутингу: Аскаров остаётся невероятно сильным голкипером

Директор Национальной хоккейной лиги по европейскому скаутингу Горан Стабб поделился мнением об игре голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира. Российская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале канадцам (3:4).

«У Аскарова это первый турнир подобного уровня. Конечно, сказывалось большое давление. Ему всего 17 лет, но он принимал участие в чемпионате мира, играя с очень мастеровитыми соперниками.

Аскаров не всегда играл идеально, но он всё равно остаётся невероятно сильным голкипером», — приводит слова Стабба пресс-служба НХЛ.