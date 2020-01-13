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Директор НХЛ по европейскому скаутингу: Аскаров остаётся невероятно сильным голкипером

Директор НХЛ по европейскому скаутингу: Аскаров остаётся невероятно сильным голкипером
Хоккей / НХЛ 0

Директор Национальной хоккейной лиги по европейскому скаутингу Горан Стабб поделился мнением об игре голкипера молодёжной сборной России Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира. Российская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале канадцам (3:4).

«У Аскарова это первый турнир подобного уровня. Конечно, сказывалось большое давление. Ему всего 17 лет, но он принимал участие в чемпионате мира, играя с очень мастеровитыми соперниками.

Аскаров не всегда играл идеально, но он всё равно остаётся невероятно сильным голкипером», — приводит слова Стабба пресс-служба НХЛ.

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