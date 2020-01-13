Защитник «Торонто» Райлли выбыл на восемь недель из-за перелома ноги

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли будет вынужден пропустить около восьми недель из-за серьёзной травмы, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги.

Райлли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:8) сломал ногу. В этом сезоне игрок набрал 27 (3+24) очков. Показатель полезности в 46 матчах НХЛ — «+6».

Календарь Национальной хоккейной лиги.

В связи с травмой Райлли «Торонто» вызывал из фарм-клуба Расмуса Сандина. В этом сезоне он провёл в НХЛ шесть матчей и сделал две результативные передачи. В клубе «Торонто Марлис» АХЛ 19-летний Сандин в 21 встрече набрал 15 (2+13) очков.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» 15 января встретится с «Нью-Джерс Дэвилз». Начало матча- в 3:00 мск.