Защитник «Торонто» Райлли выбыл на восемь недель из-за перелома ноги

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли будет вынужден пропустить около восьми недель из-за серьёзной травмы, сообщает пресс-служба канадского клуба.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги.
Райлли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:8) сломал ногу. В этом сезоне игрок набрал 27 (3+24) очков. Показатель полезности в 46 матчах НХЛ — «+6».
Календарь Национальной хоккейной лиги.
В связи с травмой Райлли «Торонто» вызывал из фарм-клуба Расмуса Сандина. В этом сезоне он провёл в НХЛ шесть матчей и сделал две результативные передачи. В клубе «Торонто Марлис» АХЛ 19-летний Сандин в 21 встрече набрал 15 (2+13) очков.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» 15 января встретится с «Нью-Джерс Дэвилз». Начало матча- в 3:00 мск.
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