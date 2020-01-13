Юниорская сборная России U16 обыграла ЦСКА-03/04 в контрольном матче
Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 16 лет) обыграла команду ЦСКА (хоккеисты 2003—2004 года рождения) со счётом 4:3 Б.
Матч проходил в Новогорске в рамках подготовки российских юниоров к юношеским Олимпийским играм. Хоккейный турнир стартует 17 января, соревнования будут проходить в Лозанне.
В составе юниорской сборной хет-трик оформил Матвей Мичков.
16 января российские юниоры отправятся в Швейцарию. На турнире они стартуют 18 января матчем со сверстниками из Канады. На групповом этапе российская сборная встретится также с командой Дании, этот матч состоится 20 января.
Юношеские Олимпийские игры стартовали 9 января. Первые игры прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые — в Лиллехаммере (Норвегия).
Читайте также
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:36
-
21:44
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:08
-
20:04
-
19:51
-
18:33
-
18:15
-
17:50
-
17:34
-
17:06
-
16:49
-
16:26
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:12
-
14:38
-
14:01
-
13:20
-
12:49
-
12:08
-
11:40
-
11:37
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:38
Партнерский контент