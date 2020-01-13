Юниорская сборная России U16 обыграла ЦСКА-03/04 в контрольном матче

Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 16 лет) обыграла команду ЦСКА (хоккеисты 2003—2004 года рождения) со счётом 4:3 Б.

Матч проходил в Новогорске в рамках подготовки российских юниоров к юношеским Олимпийским играм. Хоккейный турнир стартует 17 января, соревнования будут проходить в Лозанне.

В составе юниорской сборной хет-трик оформил Матвей Мичков.

16 января российские юниоры отправятся в Швейцарию. На турнире они стартуют 18 января матчем со сверстниками из Канады. На групповом этапе российская сборная встретится также с командой Дании, этот матч состоится 20 января.

Юношеские Олимпийские игры стартовали 9 января. Первые игры прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые — в Лиллехаммере (Норвегия).